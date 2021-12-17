هل هناك علاقة بين قلة النوم وظهور قشرة الرأس؟ خبيرة تجيب

تواصل – وكالات:

كشفت ستيفاني سي، المتخصصة في علم الشعر، أن النوم مهم لجميع جوانب الصحة بما في ذلك صحة فروة الرأس، مؤكدة أن بعض الناس حساسية تجاه حمض الأوليك الذي تنتجه هذه الفطريات وهذا ما يسبب قشرة الرأس.

وأوضحت أن واحدًا من كل شخصين في العالم يعاني من القشرة، والتي تحدث نتيجة الفطريات الملاسيزية التي تعيش على الزيوت التي تنتجها فروة الرأس.

وأضافت أن قلة النوم تؤدي إلى زيادة مستويات التوتر لديك، مما يؤدي إلى تفاقم قشرة الرأس الموجودة، حسب، “سبوتنيك”.

وأشارت إلى أن ارتفاع مستويات التوتر، يزيد مستويات هرمون الكورتيزول، والذي يؤدي إلى إنتاج فروة الرأس المزيد من الزيوت التي تعتبر المسبب الرئيس لقشرة الرأس.

ونصحت الخبيرة، بضرورة المحافظة على وقت كافي للنوم، من 7 إلى 9 ساعات في اليوم لأسباب عديدة تتعلق بالصحة العامة للجسم.