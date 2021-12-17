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رسميًا.. مصر تعلن تسجيل أول 3 حالات بـ”أوميكرون”

رسميًا.. مصر تعلن تسجيل أول 3 حالات بـ”أوميكرون”
«أوميكرون» يصل محطة خليجية جديدة.. والصحة تحذر
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم، اكتشاف أول 3 حالات إصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد “أوميكرون”، مؤكدة أنه تم عزلهم واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للمخالطين.

وأوضحت أن نتائج اختبار التسلسل الجيني، أظهرت وجود ثلاث حالات إيجابية للمتغير “أوميكرون” ضمن 26 حالة مصابة بكورونا تم اكتشافها، وذلك من خلال نقاط الفرز والحجر الصحي بمطار القاهرة.

وأشارت إلى أن عملية الرصد والمتابعة لم تسفر عن اكتشاف أي إصابة أخرى بالسلالة الجديدة في أي من المطارات أو الموانئ، وفق “القاهرة 24”.

وأضافت الوزارة أن الحالات الثلاث تخضع للعزل والمتابعة من الفرق الطبية المتخصصة.

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