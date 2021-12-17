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فيديو مسرب يفضح قاضية أمريكية تلفظت بإهانات عنصرية

فيديو مسرب يفضح قاضية أمريكية تلفظت بإهانات عنصرية
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تواصل – وكالات :

ضجت مواقع التواصل الأمريكية، بعد انتشار فيديو مسرب من منزل القاضية ميشيل أودينيت ،وهي قاضية محكمة مدينة لافاييت بولاية لويزيانا الأمريكية ، حيث كشف المقطع تلفّظها بإهانات عنصرية بشكل متكرر أمام ضيوفها.

وجاءت التعليقات العنصرية بينما كانت تشاهد القاضية المذكورة إلى جانب عدد من الأشخاص تسجيلًا مصورًا التقطته كاميرا مراقبة لمشتبه بهم في عملية سطو.

وقالت محاميتها داين سيولينو لوسائل الإعلام يوم الخميس وفقًا لوكالة روسيا اليوم، إن القاضية ميشيل أودينيت ستطلب “إجازة مؤقتة بدون راتب”.

وأضافت أن أودينيت محرجة وآسفة لما صدر عنها، مشيرة إلى أنها واجهت انتقادات ودعوات للتنحي منذ تداول مقطع الفيديو.

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