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مفاجأة عن الحالة الصحية لزوجة وأطفال محمد الشمري

مفاجأة عن الحالة الصحية لزوجة وأطفال محمد الشمري
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تواصل- فريق التحرير:

كشف عبدالرحمن العمار، صديق مشهور “سناب شات” الراحل محمد الشمري- رحمه الله- آخر تطورات حالة أسرته الصحية، حيث ترقد زوجته وأبنائه الثلاثة في أحد المستشفيات، بعد تعرضهم لحادث مروري مروع أسفر عن وفاة “الشهري” وطفله الذي يبلغ من العمر 7 أشهر وطفلته التي تبلغ 5 أعوام.

وسادت حالة من الصدمة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد وفاة محمد الشمري أحد مشاهير السوشيال ميديا، والذي نشر فيديوهات له ولأطفاله أثناء سفره إلى الرياض وطلب الدعاء من متابعيه كي يصل بالسلامة لكن القدر لم يمهله وتوفى في حادث مروري.

وكشف صديق “الشمري”، مفاجاة سارة بأن زوجته وأبنائه الثلاثة يرقدون في المستشفى، لكنه أكد أن حالتهم مستقرة جدًا ويتلقون الرعاية والعلاج اللازم- والحمد لله-.

ورغم أن الحادث كان مفجعًا إلا أن الله نجاهم بلطفه، لكن حالة زوجته النفسية سيئة جدًا بسبب رحيل زوجها وطفليها- رحمهم الله-.

 

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