الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«الشواذ» يهاجمون المملكة.. و١٣٠ ألف مغرد يردون: السعودية لكم بالمرصاد

«الشواذ» يهاجمون المملكة.. و١٣٠ ألف مغرد يردون: السعودية لكم بالمرصاد
0

تواصل- فريق التحرير: 

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، إشادات واسعة على موقف المملكة من قضية “الشذوذ الجنسي” التي يُطلق عليها “المثلية الجنسية”، والتي سجلها المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، برفض هذه الممارسات.

“المعلمي” قال أمام “الأمم المتحدة” ، الطبيعة الإلهية أن خلق الله من كل زوجين اثنين ( الذكر والأنثى ) وما هو غير ذلك يتعارض مع هذه الطبيعة والفطرة التي خلق الله بها الأرض ومن عليها.

وأكد أن فرض قيم ومفاهيم لا تتناسب مع هذه الطبيعة الإلهية أمر مرفوض لدى الدول التي ثقافتها وهويتها الدينية وعاداتها وتقاليدها ترفض هذه القيم والمفاهيم.

موقف المملكة ثابت

وجدد التأكيد على ثبات موقف المملكة تجاه مصطلحات الهوية والميول الجنسية غير المتفق عليها وتتعارض مع هويتها العربية الإسلامية التاريخية، كما تتعارض مع قوانين وتشريعات العديد من الدول الأعضاء.

ولفت المعلمي الانتباه إلى أن المملكة وغيرها من الدول الشقيقة والصديقة حاولت التفاوض على نص القرار وإلغاء الإشارات إلى الهوية والميول الجنسية باعتبارها فقرة طارئة على القرار ولم يتم الاتفاق عليها في قرارات سابقة، وهي فقرة دخيلة على سياق القرار وليس لها مكان منطقي فيه، فالديمقراطية لا تستوجب من أحد أن يسأل عن الهوية الجنسية لمن يمارس التصويت، ولا علاقة لهذا الموضوع إطلاقًا بمفهوم الديمقراطية ومعانيها، ولكن – مع الأسف – لم نجد استجابة منطقية لمحاولاتنا حول هذا الموضوع.

لا تناسب هويتنا الدينية

وأفاد بأنه ومن هذا المنطلق، ونظرًا لإيمان المملكة العربية السعودية الراسخ بأنه من حق كل دولة أن تسن القوانين والتشريعات التي تتناسب مع قيم مجتمعاتها الأخلاقية وتتناسب مع ثقافتها وهويتها الدينية، ونظرًا لتجاهل مقدمي القرار لمواقفنا الحازمة تجاه المصطلحات والمفاهيم شديدة الحساسية التي يتضمنها نص القرار، فإن المملكة العربية السعودية تتحفظ على ما ورد في مسودة القرار رقمA/C.3/76/L.45/Rev.1المعنون ب” تعزيز دور الأمم المتحدة في تشجيع إرساء الديمقراطية وزيادة إجراء انتخابات دورية ونزيهة”.

الشواذ يهاجمون

كلمة “المعلمي” شهدت ردود فعل مؤيدة ومشيدة بموقف المملكة تجاه هذه القضية التي تتنافى مع الدين والأخلاق والقيم والعادات، في حين أنها أوجعت “الشواذ” والجمعيات التي تدافع عنهم، والذين هاجموا موقف المملكة بمزيد من الغضب، لكن جاء الرد بتصدر هاشتاق #السعودية_ترفض_الشذوذ والذي شارك فيه ما يقرب من 130 ألف مغرد على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

مغردون يردون

ورد المغردون على هجوم “الشواذ” على المملكة بسبب موقفها الذي يعكس قدسيتها وحفاظها على قيم الشريعة الإسلامية، موجهين هجومًا وانتقادات لاذعة لـ”الشواذ”، مؤكدين أن المملكة سنظل لهم بالمرصاد.

وفي هذا التغريدات بعضًا من المشاركات في الهاشتاق:

مواد ذات صلة

بيان قوي للمملكة بالأمم المتحدة: الله خلق من كل زوجين اثنين (الذكر والأنثى) وما هو غير ذلك يتعارض مع الفطرة

بيان قوي للمملكة بالأمم المتحدة: الله خلق من كل زوجين اثنين (الذكر والأنثى) وما هو غير ذلك يتعارض مع الفطرة

الأمم المتحدة: ارتكاب هجمات شنيعة ضد المدنيين في ميانمار

الأمم المتحدة: ارتكاب هجمات شنيعة ضد المدنيين في ميانمار

رجل يحمل بندقية يبث الرعب خارج مقر الأمم المتحدة في نيويورك

رجل يحمل بندقية يبث الرعب خارج مقر الأمم المتحدة في نيويورك

«لا تناسب عقيدتنا ولا ديننا».. الجماهير تهتف دعماً للاعب المصري بعد تصريحاته ضد المثلية الجنسية (فيديو)

«لا تناسب عقيدتنا ولا ديننا».. الجماهير تهتف دعماً للاعب المصري بعد تصريحاته ضد المثلية الجنسية (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة