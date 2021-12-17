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دولة خليجية تسجل أول أربع إصابات بمتحور “أوميكرون”

دولة خليجية تسجل أول أربع إصابات بمتحور “أوميكرون”
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تواصل – وكالات :

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، اليوم الجمعة، تسجيل أول أربع حالات إصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد ”أوميكرون“.

وأوضحت الوزارة وفقًا لوكالة الأنباء القطرية، أن حالات الإصابة الأربع التي تم اكتشافها كانت كلها لمواطنين ومقيمين عائدين لدولة قطر بعد سفرهم للخارج.

وأشارت الوزارة إلى أن المصابين الأربعة كانوا يتبعون متطلبات الحجر الصحي المحددة ولم تتطلب حالة أي منهم الدخول للمستشفى، وسيستمر المصابون في الحجر الصحي إلى أن يتم شفاؤهم وتظهر نتائج الفحوصات التي تجرى لهم سلبية.

ولفتت وزارة الصحة العامة إلى أن ثلاثة من الأفراد الأربعة المصابين بمتحور ”أوميكرون“ كانوا قد تلقوا بالفعل التطعيم بجرعتين من لقاح كوفيد-19 وقد مرّ على تلقي الجرعة الثانية أكثر من ستة أشهر، بينما كانت حالة واحدة من الحالات الأربع لشخص لم يتلق التطعيم.

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