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احذر تناولها.. 4 أجزاء في الدجاجة تحتوي سمومًا قاتلة !

احذر تناولها.. 4 أجزاء في الدجاجة تحتوي سمومًا قاتلة !
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تواصل – متابعات :

حذر تقرير نشرته بوابة “أخبار اليوم” ، من تناول 4 أجزاء محددة من الدجاج، مشيرًا إلى أنها تحتوي موادًا ضارة تسبب أمراضًا قاتلة كالسرطان، وجاءت هذه الأجزاء كما يلي:

المؤخرة

ذلك لأنها تحتوي على طفيليات والبكتيريا، وهي بطبيعة الحال مصدر وسبب أساسى فى الإصابة بكثير من أمراض المعدة والجهاز الهضمى.

الرئة

وتحتوي رئة الدجاج على بكتيريا لا يمكن التخلص منها حتى مع طهي الدجاجة وتعريضها لدرجة حراره عالية، وهو ما أكدته الدراسات التي تفيد بأن تناول رئة الدجاج تسبب الكثير من المشاكل الصحية للإنسان .

الرأس

تحتوي رأس الدجاجة على كثير من السموم المسببة للأورام السرطانية، ذلك لأن مربي الدجاج يحقنونه في رأسه أو جناحه بهرمون “الستيرويد” وهو المسئول عن إزدياد وزن الدجاجة بشكل غير طبيعى، ويعتبر هذا الهرمون عن الإصابة بأمراض مثل السرطان والقرح، واضطرابات الهرمونات عند النساء ، وقد يصل إلى الإصابة بالعقم .

الجلد

وهو يحتوي على دهون ذات سعرات حراريه عالية وبكتيريا وطفيليات لا تموت بدرجات الحراره العالية، حيث تسبب هذه البكتيريا سرطان المعدة والدم بجانب الإصابة بأمراض السمنة و القلب حيث يزيد من نسبة الكوليسترول في الدم، ويزيد من فرص الإصابة بالجلطات.

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