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الأكثر تداولاً.. بماذا نصح “محمد الشمري” متابعيه من أمام المقابر؟

الأكثر تداولاً.. بماذا نصح “محمد الشمري” متابعيه من أمام المقابر؟
الأكثر تداولاً.. بماذا نصح "محمد الشمري" متابعيه من أمام المقابر؟
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تواصل – فريق التحرير:

تداول أصدقاء ومحبي مشهور “سناب شات” محمد الشمري – رحمه الله- مقطع فيديو مؤثر، هو الأكثر تداولًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يقدم نصيحة لمتابعيه من أمام المقابر.

وأظهر الفيديو المتداول الشمري وهو يوجه رسالة من أمام المقابر، مؤكدا أن أهم شئ يحتاجه الميت في لحظة دفنه ودخوله القبر هو الدعاء وأن الأموات في حاجة إلى الدعاء، وأن ندعو لهم بالرحمة والمغفرة.

وقال الشمري في الفيديو المتداول: “ادعوا للأموات فهم في حاجة لدعائكم، وأنتم تسامحوا وصفوا نفوسكم.. فمصيرنا جميعًا يومًا ما إلى هنا حيث التراب، تزاوروا .. الأخ يزور أخيه وأخته.. عليكم بصلة الرحم ولا تقطعوها.. يرحمنا ويرحمكم الله”.

ولليوم الثاني، يتصدر هاشتاق “وفاة_محمد_الشمري”، الترند على موقع التواصل “تويتر”، عقب إعلان وفاته مساء أمس.

وتوفي الشمري أمس، وهو في طريقه إلى الرياض رفقة أطفاله وأسرته، قبل أن يتعرضوا لحادث مروع، أودى بحياته في فاجعة أصابت أهله وأصدقائه ومحبيه، حيث نعاه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، داعين الله تعالى له بالرحمة والمغفرة.

 

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