خبير يوضح الأخطاء الشائعة في التعامل مع حالات التشنج

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حذرالخبير الصحي د.أنس البراك، من عدة أخطاء شائعة في التعامل مع حالات التشنج مثل ضرب المريض أو صفعه أو إعطاء المريض ماء أو أي مشروب، إضافة إلى إدخال الأصابع أو أي جسم في فم المريض.

وأوضح البراك في تغريدة على تويتر”، بعض الأخطاء الشائعة في التعامل مع المتشنج وذلك على النحو التالي:

1 – الارتباك والخوف مما قد يؤدي لتصرفات غير صحيحة.

بالرغم من شدة المنظر لكن المريض في الغالب غير مدرك، ولا يتالم لغيابه عن الوعي، وحتى يعود إلى وضعه السابق ابدأ بإبعاد المصاب عن موضع الخطر.

2- محاولة إيقاف التشنج عن طريق الإمساك بجسمه بقوة، يؤدي لأضرار بالمفاصل والعضلات تصل لحد الكسور.

فعادة ما يتوقف التشنج من تلقاء نفسه في مدة من 30 ثانية إلى دقيقتين، ولا داعل لمنع الاختلاجات.

3 – ضرب المريض أو صفعه سعيًا لإيقاظه، هذه التصرفات لن توقظ المريض، بل بالعكش قد تهيج المريض عند افاقته من النوبة.

4 – إدخال الأصابع أو أي جسم في فم المريض، من أشهر الممارسات الخاطئة التي تضر المريض وتخنقه، مؤكدًا أنه لا يوجد شئ اسمه بلع اللسان أثناء التشنج.