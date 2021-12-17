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جمعية البر الخيرية بجازان تطلق مبادرة لتوزيع 25 ألف سلة غذائية و32 ألف بطانية وكسوة شتاء

جمعية البر الخيرية بجازان تطلق مبادرة لتوزيع 25 ألف سلة غذائية و32 ألف بطانية وكسوة شتاء
جمعية البر بجازان
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تواصل – واس

أطلقت جمعية البر الخيرية بجازان أمس، مبادرتها الخاصة بتوزيع 25 ألف سلة غذائية و32 ألف بطانية وكسوة شتاء تحت شعار “شتاؤنا سعد غذاء وكساء”, وذلك ضمن مبادرات الجمعية خلال العام الحالي .

وأوضح أمين الجمعية محمد علاوي أن السلال الغذائية تحوي أكثر من 17 صنفاً تشمل كياس الدقيق، والسكر و الأرز، وتستهدف 25 ألف أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا والأيتام في المناطق الجبلية وغيرها في جميع المحافظات والمراكز بهدف مواجهة برد الشتاء وتوفير احتياجات تلك الأسر من المواد الغذائية والبطانيات والملابس الشتوية.

وبين أن الجمعية مستمرة في توزيع السلال الغذائية للوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين، من خلال افتتاح أربعة معارض بمحافظات المنطقة لتسهيل وصول المستفيدين لها والاستفادة من الدعم والكسوة المقدمة لهم.

 

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