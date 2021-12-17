بكلمات مؤثرة.. مغردون وأصدقاء لـ”الشمري” ينعونه عبر “تويتر”: كان لطيفًا أنيسًا يحب الناس ويحبونه

تواصل – فريق التحرير:

لليوم الثاني على التوالي، نعى الكثير من أصدقاء مشهور “سناب شات” محمد غانم الشمري، على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن حزنهم الشديد على وفاته – رحمه الله – وسط ودعوات له بالرحمة والمغفرة.

وغرد خالد رافع العنزي: “اللهم إنها الليلة الأولى له في قبره، اللهم آنس وحشته واجعل قبره روضة من رياض الجنة”.

وكتب صديقه عبيد غازي العتيبي: “اللهم اغفر له، وأسكنه فسيح جنّاتك، وارحمه رحمة واسعة، وأحسن عزاء أهله وذويه، وإنّا لله وإنّا إليه راجعون” .

وقال د.محمد بن صالح الحربي: ” اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وأبدله دارا خيرا من داره وأسكنه فسيح جناتك، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

فيما نعته قناة المجد عبر حسابها قائلة: “كان لطيفًا أنيسًا يحب الناس ويحبونه، ناشر للفرح ببسمة يشِعُّ لها النور وقصة تسمع لها الحياة، ولأول مرة يكون اسم #محمد_الشمري مسبب الكدر وذلك حزنًا على فراقه، رحمات الله تغشاك”.

ويتصدر هاشتاق#وفاة_محمد_الشمري،الترند على موقع التواصل “تويتر”، عقب إعلان وفاته مساء أمس الخميس، وحتى اللحظة.

وتوفي الشمري أمس، وهو في طريقه إلى الرياض رفقة أطفاله وأسرته، قبل أن يتعرضوا لحادث مروع، أودى بحياته في فاجعة أصابت أهله وأصدقائه ومحبيه.

الله يرحمك ويغفر لك ذنوبك ويسكنك الفردوس الاعلى من الجنة#وفاة_محمد_الشمريpic.twitter.com/MXSapmtswG — مبارك الوقيان (@M_Alwoqain)December 17, 2021

اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وأبدله دارا خيرا من داره وأسكنه فسيح جناتك، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون#وفاة_محمد_الشمريpic.twitter.com/psvLVTQNii — د.محمد بن صالح الحربي (@m_alyoum)December 17, 2021

https://twitter.com/obed511/status/1471852174346960908