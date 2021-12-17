الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

بكلمات مؤثرة.. مغردون وأصدقاء لـ”الشمري” ينعونه عبر “تويتر”: كان لطيفًا أنيسًا يحب الناس ويحبونه

بكلمات مؤثرة.. مغردون وأصدقاء لـ”الشمري” ينعونه عبر “تويتر”: كان لطيفًا أنيسًا يحب الناس ويحبونه
0

تواصل – فريق التحرير:

لليوم الثاني على التوالي، نعى الكثير من أصدقاء مشهور “سناب شات” محمد غانم الشمري، على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن حزنهم الشديد على وفاته – رحمه الله – وسط ودعوات له بالرحمة والمغفرة.

وغرد خالد رافع العنزي: “اللهم إنها الليلة الأولى له في قبره، اللهم آنس وحشته واجعل قبره روضة من رياض الجنة”.

وكتب صديقه عبيد غازي العتيبي: “اللهم اغفر له، وأسكنه فسيح جنّاتك، وارحمه رحمة واسعة، وأحسن عزاء أهله وذويه، وإنّا لله وإنّا إليه راجعون” .

وقال د.محمد بن صالح الحربي: ” اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وأبدله دارا خيرا من داره وأسكنه فسيح جناتك، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

فيما نعته قناة المجد عبر حسابها قائلة: “كان لطيفًا أنيسًا يحب الناس ويحبونه، ناشر للفرح ببسمة يشِعُّ لها النور وقصة تسمع لها الحياة، ولأول مرة يكون اسم #محمد_الشمري مسبب الكدر وذلك حزنًا على فراقه، رحمات الله تغشاك”.

ويتصدر هاشتاق#وفاة_محمد_الشمري،الترند على موقع التواصل “تويتر”، عقب إعلان وفاته مساء أمس الخميس، وحتى اللحظة.

وتوفي الشمري أمس، وهو في طريقه إلى الرياض رفقة أطفاله وأسرته، قبل أن يتعرضوا لحادث مروع، أودى بحياته في فاجعة أصابت أهله وأصدقائه ومحبيه.

 

https://twitter.com/obed511/status/1471852174346960908

مواد ذات صلة

الأكثر تداولاً.. بماذا نصح “محمد الشمري” متابعيه من أمام المقابر؟

الأكثر تداولاً.. بماذا نصح “محمد الشمري” متابعيه من أمام المقابر؟

بالفيديو.. جموع غفيرة تشيع “محمد الشمري” وطفليه بعد وفاتهم في حادث مروع

بالفيديو.. جموع غفيرة تشيع “محمد الشمري” وطفليه بعد وفاتهم في حادث مروع

شاهد..ماذا قال محمد الشمري في آخر لقاء له على قناة «mbc»

شاهد..ماذا قال محمد الشمري في آخر لقاء له على قناة «mbc»

«الرياض والحافظ الله».. شاهد محمد الشمري يودع متابعيه قبل وفاته

«الرياض والحافظ الله».. شاهد محمد الشمري يودع متابعيه قبل وفاته

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>