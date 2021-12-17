الداخلية الكويتية توضح حقيقة إيقاف رخص القيادة لجميع المقيمين

تواصل – وكالات:

نفت وزارة الداخلية الكويتية إصدارها قرار أو تعميم بإيقاف أو سحب رخص القيادة للمقيمين، مؤكدة أن كل ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل بهذا الشأن غير صحيح.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن ما حصل ما هو إلا إجراء روتيني اعتيادي، قامت به الإدارة العامة لنظم المعلومات، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لإعادة تطوير النظام وتحديث بيانات الرخص الصادرة، تأكيدًا على استفياء الشروط المدرجة بالقرار الوزاري رقم 270 لسنة 2020 عبر عملية استبدال الرخص القديمة بالرخص الذكية الجديدة، حسب وكالة الأنباء الرسمية”كونا”.

ونبهت الوزارة إلى أن كل مقيم يثبت حصوله على رخصة قيادة غير قانونية، سوف يتم سحب الرخصة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.