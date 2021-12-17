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“الموارد البشرية” تعتمد جدول المخالفات الجديد وعقوباتها

“الموارد البشرية” تعتمد جدول المخالفات الجديد وعقوباتها
وزارة الموارد البشرية
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى”، اليوم الجمعة، جدول المخالفات الجديد وما يقابلها من عقوبات، بعد اعتمادها من وزارة الموارد البشرية والتنمبة الاجتماعية.

وتم تصنيف المنشآت إلى ٣ فئات:

١- فئة ” ج ” من : 1 إلى 10 عمال

‏٢- فئة ” ب ” من : 11 إلى 50 عاملاً

‏٣- فئة ” أ ” من : 51 عاملاً فأكثر

كما تم تصنيف المخالفات إلى:عالية الجسامة، ومتوسطة الجسامة، ومنخفضة الجسامة.

وأشارت الوزارة إلى أن القرار ينص على:

أولاً: عدم الإخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها في نظام آخر، تعتمد جداول المخالفات والعقوبات التي لا تتجاوز عقوبتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين “أ” و “ب” من المادة 129 من نظام العمل بالصيغة التالية:

وفيما يلي نص جدول المخالفات الجديد والعقوبات المقابلة لها:(اضغط هنا)

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