“الموارد البشرية” تعتمد جدول المخالفات الجديد وعقوباتها

تواصل – فريق التحرير:
نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى”، اليوم الجمعة، جدول المخالفات الجديد وما يقابلها من عقوبات، بعد اعتمادها من وزارة الموارد البشرية والتنمبة الاجتماعية.
وتم تصنيف المنشآت إلى ٣ فئات:
١- فئة ” ج ” من : 1 إلى 10 عمال
٢- فئة ” ب ” من : 11 إلى 50 عاملاً
٣- فئة ” أ ” من : 51 عاملاً فأكثر
كما تم تصنيف المخالفات إلى:عالية الجسامة، ومتوسطة الجسامة، ومنخفضة الجسامة.
وأشارت الوزارة إلى أن القرار ينص على:
أولاً: عدم الإخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها في نظام آخر، تعتمد جداول المخالفات والعقوبات التي لا تتجاوز عقوبتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين “أ” و “ب” من المادة 129 من نظام العمل بالصيغة التالية:
وفيما يلي نص جدول المخالفات الجديد والعقوبات المقابلة لها:(اضغط هنا)