مفاجأة.. كل ضرس تفقده من أسنانك يزيد من خطر الإصابة بهذا المرض

تواصل – وكالات:

أثبتت دراسة حديثة أن كل سن يفقده الإنسان، يزيد من خطر الإصابة بالخرف بنسبة 1.1%، وأنه يمكن اكتشاب أمراض كثيرة عن طريق الحالة الصحية للأسنان.

وأكدت الدراسة أن الأشخاص الذين فقدوا جميع أسنانهم، معرضون لخطر الإصابة بالخرف بنسبة 40%، وأنهم معرضون بنسبة 54% لخطر الإصابة بالضعف الإدراكي، حسب “سبوتنيك”.

وأوضح الباحثون في جامعة نيويورك، أن صحة الفم قد تكون عاملاً مهمًا في الوقاية من الخرف، مما يعني أن المحافظة صحة الفم يمكن أن تقلل من الإصابة بالزهايمرإلى حد كبير.

وأشار فريق البحث إلى أن وضع أطقم الأسنان في الوقت المناسب، بعد فقدان الأسنان يساعد على إلى تقليل مخاطر صحية لا حصر لها.