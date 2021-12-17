صورة تُدمي القلوب.. شاب لبناني يُنهي حياته ويترك رسالة مؤثرة

تواصل – وكالات:

لقي شاب لبناني اليوم مصرعه بعدما أنهى حياته بسقوطه من الطابق الخامس، بمدينة صور جنوب البلاد.

وقالت وسائل إعلام محلية: إن الشاب توفي جراء سقوطه من أعلى سطح مبنى سكني مؤلف من 7 طبقات، تاركا لوالده رسالة حزينة ومؤثرة.

وأوضحت أن الشاب ترك رسالة كتب فيها: “سامحني يا بيي بس أنا بدي أرتاح، الموت مرة أحسن من الموت كل العمر”، وفق “لبنان 24”.

وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني أن المواطن سقط من سطح مبنى سكني مؤلف من 7 طبقات عند مفترق “معركة – صور”، ونقل إلى المستشفى، حيث فارق الحياة.

يأتي هذا في وقت سجلت فيه المؤسسة الدولية للمعلومات، 119 حالة انتحار منذ بداية العام وحتى أكتوبر الماضي.

يذكر أن لبنان يشهد أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، حيث ارتفعت معدلات البطالة، الأمر الذي ترتب عليه ترك حولي 50 ألف لعملهم بالإضافة إلى 500 ألف عاطل.