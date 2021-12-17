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“التحالف” يدمر موقع لإطلاق الطائرات المسيرة بمحافظة الجوف اليمنية

“التحالف” يدمر موقع لإطلاق الطائرات المسيرة بمحافظة الجوف اليمنية
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت قيادة التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن”، تدمير موقع لإطلاق المسيرات شمال مدينة الحزم بمحافظة الجوف.

وأوضح التحالف، أن الضربات قد دمرت منصات الإطلاق واتصالات ومخازن للمسيرات.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس الخميس، تدمير صاروخين باليستيين حوثيين أطلقا باتجاه مدينة أبها، مشيراً إلى أن الحوثيين استخدموا مطار صنعاء لإطلاق الصاروخين لاستهداف المدنيين.

وأوضح أن الحوثيين أطلقوا عملية إرهابية، الأربعاء، من مطار صنعاء سيتم الإعلان عنها لاحقاً، مشيراً أيضاً إلى تدمير طائرة مسيرة انطلقت من مطار صنعاء باتجاه المنطقة الجنوبية.

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