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«الأحوال المدنية» توضح وضع المرأة المطلقة في سجل الأسرة عند تنفيذ واقعة الطلاق

«الأحوال المدنية» توضح وضع المرأة المطلقة في سجل الأسرة عند تنفيذ واقعة الطلاق
«الأحوال المدنية» توضح وضع المرأة المطلقة في سجل الأسرة عند تنفيذ واقعة الطلاق
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت الأحوال المدنية، أن المرأة المطلقة تعود إلى سجل الأسرة الخاص بوالدها عند تنفيذ واقعة الطلاق، مشيرة إلى أنه في حال لم يتم تسجيل الواقعة فيمكن مراجعة مكاتبها لتسجيلها بإحضار صك الطلاق.

وأضافت أنه في حال رغبة الزوج بإصدار صك الطلاق بعد تسجيل الواقعة إلكترونياً وتحديث الحالة في «أبشر» وامتلاكه وثيقة طلاق إلكترونية، فعليه التواصل مع وزارة العدل للحصول على الصك، وفقاً لعكاظ.

وأكدت أن بإمكان كل أم سعودية تحمل هوية وطنية ولديها أبناء سعوديون مضافون في سجل والدهم إصدار «سجل أسرة للأمهات» مستقل عن الأب من خلال منصة «أبشر» وإيصاله عبر العنوان الوطني من خلال البريد السعودي، فيما لا يمكن للأجنبية المطلقة استخراج سجل أسرة حتى وإن كان لديها صك حضانة للأطفال.

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