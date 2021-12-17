"فايزر": هذا هو الوقت الكافي للجرعة المعززة حتى تكون فعالة

تواصل – وكالات:

كشفت شركة الأدوية العالمية “فايزر”، أن المتحور الجديد لفيروس كورونا “أوميكرون”، يمكنه اختراق التحصين الذي توفره الجرعتان الأولى للقاحات، مؤكدة أنه لابد من تقوية المناعة بالحصول على الجرعة الثالثة.

وأوضحت أن الجرعة المعززة ستستغرق وقتًا لتقديم أفضل حماية، لتعمل مثل ما سبقها من لقاحات، مؤكدة أن الجسم يحتاج فترة ليتمكن من محاربة بديل الفيروس المحقون وتطوير المناعة، حسب، “روسيا اليوم”.

وأكدت في أحدث دراسة أجرتها، أن الوقت الكافي للجرعة المعززة يستغرق ما بين أسبوع إلى أسبوعين، مشيرة إلى أن المناعة ترتفع بداية من 7 أيام بعد تلقي الجرعة، ولكن مستويات ارتفاع معدل المناعة يظهر أقصى بعد أسبوعين من التطعيم.

وعن الأشخاص الذين يمكنهم الحصول على الجرعة الثالثة أوضحت أنهم كالآتي:

1– أولئك الذين يقدمون رعاية صحية في المنزل.

2 – عمال الرعاية الصحية والاجتماعية في الخطوط الأمامية لمواجهة الفيروس.

3 – من حصل على لقاح كورونا منذ 6 أشهر، ويبلغ من العمر 18 عامًا فما فوق.