علماء يكشفون عن الأعراض الشائعة لمتحور “أوميكرون”

تواصل – وكالات :

كشف علماء عن أبرز الأعراض الشائعة لمتحور “أوميكرون” ، وذلك بعد دراسة 78 ألف حالة أصيبت بالمتحور الجديد .

وقال الخبراء حسب ما ذكر موقع “ديلي بوست” البريطاني، إن النتائج تكشف أن لأوميكرون أعراضا مختلفة عن المتحورات السابقة لـ”كوفيد-19″، مشيرين إلى أنها تميل إلى أن تكون شبيهة بأعراض نزلات البرد.

وتعرف المتحورات السابقة بأنها تثير أعراضا مثل الحمى وفقدان حاستي التذوق والشم وصداع الرأس.

ويقول العلماء إن أوميكرون يثير أعراضا أشبه بنزلات البرد، أي حكة في الحلق وسيلان الأنف والعطس وصداع الرأس.

كما أبلغ بعض المصابين بالمتحور الجديد عن التهاب في الحلق وتعرق ليلي، أما الأطباء في جنوب إفريقيا فقد حددوا عرضا شائعا آخر، وهو آلام في الظهر.