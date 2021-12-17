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فيديو مُحرج.. زلة لسان جديدة للرئيس الأمريكي تجاه وزير الدفاع

فيديو مُحرج.. زلة لسان جديدة للرئيس الأمريكي تجاه وزير الدفاع
فيديو مُحرج.. زلة لسان جديدة للرئيس الأمريكي تجاه وزير الدفاع
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تواصل – وكالات

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو يوثق زلة لسان جديدة للرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأظهر الفيديو المتداول الرئيس الأمريكي، في أحدث عثراته وهو يواجه صعوبات في تسمية وظيفة وزير الدفاع لويد أوستن.

وتعرض بايدنج للإحراج أثناء مراسم منح ميدالية الشرف، أمس، إلى عسكريين شاركوا في الحرب على أفغانستان والعراق.

وأوضح الفيديو نص كلمة بايدن المُحرجة: ” أشكر جميع الضيوف البارزين الحاضرين هنا: رئيس الأركان المشتركة، ووزير.. وزير.. وزير.. الوزير أوستن”، حسب “روسيا اليوم”.

زلة لسان بايدن هذه ليست الأولى، فسبق له وأن خلط بين سوريا وليبيا وبين ترامب وأوباما، كما نس

ي اسم رئيس وزراء أستراليا.

 

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