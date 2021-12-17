ملتقى التوظيف بجدة يستقبل 8 آلاف خريج

تواصل- فريق التحرير:

أكد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، على مضاعفة تأهيل وتدريب شباب الوطن وتمكينهم من خلال المهارات المهنية وتوجيههم لسوق العمل.

وفيما تقدم 7764 خريجًا لملتقى التوظيف التقني 2021 في جدة، أشار “الفهيد” إلى أن المؤسسة تواصل العمل من خلال خطتها الاستراتيجية على تحقيق زيادة الطاقة الاستيعابية وصولاً إلى منظومة تدريبية شاملة لمقابلة حجم الطلب على الأيدي المهنية السعودية وتعزيز جودة التدريب والرفع من مستوى الشراكات الاستراتيجية، حسب صحيفة الوطن.

جاء ذلك خلال افتتاحه فعاليات ملتقى التوظيف التقني2021 بمنطقة مكة المكرمة والذي تستضيفه الكلية التقنية بجدة بهدف فتح المجال لخريجي وخريجات منشآت التدريب التقني والمهني والتعرف على متطلبات سوق العمل والفرص الوظيفية والتدريبية بمشاركة أكثر من 42 جهة تمثل القطاعين الخاص والحكومي.