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«الصحة» تحذر: 4 أضرار كارثية لاستنشاق دخان الفحم المشتعل

«الصحة» تحذر: 4 أضرار كارثية لاستنشاق دخان الفحم المشتعل
وزارة الصحة السعودية -- اللقاحات
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت وزارة الصحة، من خطورة استنشاق الدخان المتصاعد من الفحم المشتعل خاصة في الأمانة المغلقة.

وأوضحت الصحة، عبر حسابها الرسمي “عش بصحة”، أن الفحم المشتعل يتسبب في تصاعد غاز أول أكسيد الكربون.

وأضافت أن استنشاق الدخان في مكان مغلق يؤثر على خلايا المخ ويؤدي إلى:

1- خمول وتثاقل

2- العجز عن الوقوف والحركة

3- عدم القدرة على طلب الاستغاثة

4- قد يسبب الوفاة خلال فترة وجيزة

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