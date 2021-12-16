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يصطحب عروسه للمقابر ليلة الزفاف .. لن تتخيل السبب

يصطحب عروسه للمقابر ليلة الزفاف .. لن تتخيل السبب
يصطحب عروسه للمقابر ليلة الزفاف .. لن تتخيل السبب
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تواصل- فريق التحرير

في واقعة نادرة، اصطحب عريس عروسه إلى المقابر في ليلة زفافهما.

وفي تفاصيل الواقعة التي ذكرتها صحيفة ” ديلي ستار” البريطانية،  فقد قامت شابة بريطانية تبلغ من العمر 25 عاما، بكتابة أغرب طلب يمكن أن يطلبه عريس من العروس ليلة الزفاف.

وأضافت العروس أن والدة العريس كانت قد توفيت منذ أكثر من 8 سنوات وكان الطلب هو زيارة للمقابر.

وأضافت أن حفل الزفاف كان رائعا للغاية وأن اليوم كان يسير على ما يرام إلا أنها صدمت عندما غادر الجميع بطلب غريب من زوجها باصطحابها إلى المقابر.

وتابعت العروس في حديثها عن الواقعة الغريبة:  وعندما سألت عن السبب ، كانت المفاجأة في إجابته، حيث كان الشاب متعلقا للغاية بوالدته التي فارقت الحياة منذ 8 سنوات.

ونوهت أنه كان يرغب في أن تقوم شريكة أحلامه بمشاركته في زيارته لها في كل عام ، وأن يزور قبرها في ليلة زفافه والذي اعتبره عهدا واجب النفاذ .

ولم تمانع العروس في مشاركته تنفيذ تلك الرغبة وذهبت معه إلى المقابر في ليلة الزفاف وقالت أنه كان سعيدا للغاية بموافقتها على طلبه.

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