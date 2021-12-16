شاهد..ماذا قال محمد الشمري في آخر لقاء له على قناة «mbc»

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في المملكة، فيديو من آخر لقاء لمشهور “سناب شات ” محمد غانم الشهري الذي يقدم محتوى قصصي شعبي، مع قناة “mbc”، بعد وفاته مساء الخميس، إثر حادث مروع أثناء سفره إلى الرياض مع أسرته، وذلك بمنطقة رفحاء.

وقال “الشمري” في اللقاء، إنه يقدم رسالة عبارة عن قصة فيها حكمة فيها عبرة فيها فكاهة”.

وأضاف :” في ناس محتاجة للضحك وفي ناس محتاجة للتوجيه اللى مهو مباشر ما تواجهه توجيه مباشر.. تعطيه القصة وهو يعرفها من جميع النواحي “.

وتابع “الشمري” :” فيه بعض الناس اللى لو قولت له اعمل كذا ونصحته يمكن ما يتقبل لكن لو قولت له في قصة كده يمكن يتقبل وياخدها”.

ورحل محمد الشمري، مساء الخميس في حادث سير مروع، فيما لم يتضح مصير أطفاله وأسرته التي كانت ترافقه في نفس المركبة- حتى كتابة هذه السطور- .

فيما تصدر هاشتاق وفاة محمد الشمري الترند في المملكة، وشارك فيه الآلاف الذين دعو له بالرحمة والمغفرة وسط حالة حزن كبيرة.