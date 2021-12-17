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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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«السبع»: ميزة جديدة تصل تطبيق سناب شات.. ستتاح للجميع خلال أسابيع (فيديو)

«السبع»: ميزة جديدة تصل تطبيق سناب شات.. ستتاح للجميع خلال أسابيع (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الخبير التقني عبدالله السبع عن وصول ميزة تغيير اسم المستخدم في تطبيق سناب شات.

وقال السبع، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إن هذه الميزة وصلت لبعض المستخدمين، وستصل خلال أسابيع لجميع المستخدمين بإذن الله.

وأضاف عبدالله السبع، أنه يمكن من خلال هذه الميزة تغيير اسم المستخدم مرة وحدة في السنة، وإذا تم تغيير اسم المستخدم لا يمكن لأحد استخدامه”.

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