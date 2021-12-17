«السبع»: ميزة جديدة تصل تطبيق سناب شات.. ستتاح للجميع خلال أسابيع (فيديو)

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أعلن الخبير التقني عبدالله السبع عن وصول ميزة تغيير اسم المستخدم في تطبيق سناب شات.

وقال السبع، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إن هذه الميزة وصلت لبعض المستخدمين، وستصل خلال أسابيع لجميع المستخدمين بإذن الله.

وأضاف عبدالله السبع، أنه يمكن من خلال هذه الميزة تغيير اسم المستخدم مرة وحدة في السنة، وإذا تم تغيير اسم المستخدم لا يمكن لأحد استخدامه”.