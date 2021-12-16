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كسر أقفال محلات تجارية وسرقتها بالقصيم.. والشرطة تضبط الجاني

كسر أقفال محلات تجارية وسرقتها بالقصيم.. والشرطة تضبط الجاني
شرطة القصيم - الأمن
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شرطة منطقة القصيم أنه تم إلقاء القبض على مواطن سطا على محلين تجاريين.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأن الجهات الأمنية قبضت على مواطن سطا على محلين تجاريين، بعد كسره أقفالها وسرقة محتوياتهما من أجهزة إلكترونية (تم استردادها).

وأضاف متحدث شرطة القصيم، أنه جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة بالمنطقة.

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