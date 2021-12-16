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«الرياض والحافظ الله».. شاهد محمد الشمري يودع متابعيه قبل وفاته

«الرياض والحافظ الله».. شاهد محمد الشمري يودع متابعيه قبل وفاته
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تواصل- فريق التحرير:

حالة حزن كبيرة عمت موقع التواصل الاجتماعي” تويتر”، عقب إعلان وفاة مشهور “سناب شات ” محمد غانم الشمري، والذي كان مسافرًا إلى الرياض رفقة أطفاله وأسرته، قبل أن يتعرضوا لحادث مروع راح ضحيته فيما لا يزال مصير أطفاله مجهولًا، حبث من المُرجح صدور بيان من الشرطة عن مباشرة الحادث.

وتداول مغردون فيديو مؤثر لـ محمد الشهري يودع متابعيه هو وأسرته قبل انطلاقهم للسفر، حيث أدلى كل طفل بسبب سفره إلى الرياض من أجل الفسحة واللعب، فيما ختم “الشمري” الفيديو بالقول ” الرياض والحافظ الله”.

وتصدر هاشتاق وفاة_محمد_الشمري الترند على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، عقب إعلان وفاته مساء اليوم الخميس، إثر حادث مروع رفقة أسرته.

وأفاد مغردون بأن “الشمري” مشهور موقع “سنا بشات” كان مسافرًا إلى الرياض رفقة عائلته، وتعرض لحادث مروع توفى على إثره وأحد أطفاله، فيما لم يتم تأكيد حالة باقي أفراد أسرته.

وقبل رحيل “الشمري” بساعات قليلة، نشر فيديو له عبر “سناب شات”، يطلب من متابعيه الدعاء لهم بان يصلوا إلى الرياض بالسلامة، وهو ما أصاب الجميع بالصدمة والحزن بعد ساعات من نشر الفيديو وإعلان وفاته.

ونشر نشطاء آخر فيديو نشره “الشمري” عبر حسابه على “سناب شات”، داعين له بالرحمة والمغفرة والصبر لأهله، فيما تساءل البعض عن سلامة باقي أسرته التي كانت معه.

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