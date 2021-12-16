أول فيديو للحادث المروع الذي توفى فيه مشهور سناب شات محمد الشمري

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أول فيديو للحادث المروع الذي راح ضحيته مشهور “سناب شات ” محمد غانم الشمري، حيث كان مسافرًا إلى الرياض رفقة أسرته.

ويظهر في الفيديو مركبة “الشمري” وقد تعرضت لدمار كبير وتهشمت بسبب شدة الحادث.

وتصدر هاشتاق وفاة_محمد_الشمري الترند على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، عقب إعلان وفاته مساء اليوم الخميس، إثر حادث مروع رفقة أسرته.

وأفاد مغردون بأن “الشمري” مشهور موقع “سنا بشات” كان مسافرًا إلى الرياض رفقة عائلته، وتعرض لحادث مروع توفى على إثره وأحد أطفاله، فيما لم يتم تأكيد حالة باقي أفراد أسرته.

وقبل رحيل “الشمري” بساعات قليلة، نشر فيديو له عبر “سناب شات”، يطلب من متابعيه الدعاء لهم بان يصلوا إلى الرياض بالسلامة، وهو ما أصاب الجميع بالصدمة والحزن بعد ساعات من نشر الفيديو وإعلان وفاته.

ونشر نشطاء آخر فيديو نشره “الشمري” عبر حسابه على “سناب شات”، داعين له بالرحمة والمغفرة والصبر لأهله، فيما تساءل البعض عن سلامة باقي أسرته التي كانت معه.