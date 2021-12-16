«ادعولنا نوصل الرياض بالسلامة».. وفاة مشهور «سناب شات» محمد الشمري تتصدر الترند

تواصل- فريق التحرير:

تصدر هاشتاق وفاة_محمد_الشمري الترند على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، عقب إعلان وفاته مساء اليوم الخميس، إثر حادث مروع رفقة أسرته.

وأفاد مغردون بأن “الشمري” مشهور موقع “سنا بشات” كان مسافرًا إلى الرياض رفقة عائلته، وتعرض لحادث مروع توفى على إثره وأحد أطفاله، فيما لم يتم تأكيد حالة باقي أفراد أسرته.

وقبل رحيل “الشمري” بساعات قليلة، نشر فيديو له عبر “سناب شات”، يطلب من متابعيه الدعاء لهم بان يصلوا إلى الرياض بالسلامة، وهو ما أصاب الجميع بالصدمة والحزن بعد ساعات من نشر الفيديو وإعلان وفاته.

ونشر نشطاء آخر فيديو نشره “الشمري” عبر حسابه على “سناب شات”، داعين له بالرحمة والمغفرة والصبر لأهله، فيما تساءل البعض عن سلامة باقي أسرته التي كانت معه.

وفي هذه الفقرة القادمة نرصد لكم بعض مشاركات المغردين:

مع كل فاجعة او مناسبة حزن وفقدان أحبة نراجع انفسنا ونتدارك قيمة الدنيا على أنها لا تعدل عند الله جناح بعوضة

الظهر اليوم مع ابنائه على السناب وقبل ساعات توفى بحادث نسأل الله ان يرحمه#وفاة_محمد_الشمري — أحمد الشنيفي (@alshnify)December 16, 2021

الموت هو انتقال من حياة إلى حياة..

اللهم اجعل مثواه الجنة #وفاه_محمد_الشمري — عمر السعدان omar alsadan (@omaralsadan)December 16, 2021

في حادث مُؤلم .. وفاة "#محمد_الشمري" أحد مشاهير السناب شات بحادث مروري .. وكان آخر مانشره على سنابه خلال رحلته الأخيرة: " ادعوا لنا نوصل بالسلامة ".

.

.#وفاة_محمد_الشمري

–pic.twitter.com/TndRTikEMD — خبر عاجل (@AJELNEWS24)December 16, 2021

#وفاه_محمد_الشمريانا لله وانا اليه راجعون رحمه اللهpic.twitter.com/hd6dz9uxA0 — سالم آل سحمان (@SalemAlSehman)December 16, 2021

إنا لله وإنا إليه راجعون اللهُمّ إنا نعوذ بك من فواجع الأقدار، ومن فقد الأهل ومن حزن القلب، وحرقة الشعُور . الله يغفر له ويرحمه ويصبر أهله. #وفاة_محمد_الشمري .pic.twitter.com/P7yjInxXra — #البوابة_التعليمية (@teacher_rights)December 16, 2021