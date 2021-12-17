هل يجوز ثَقب أذن المولودة لتزيينها بالذهب؟ «الخضير» يجيب

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أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، حكم ثَقب أذن المولودة لتزيينها بالذهب.

جاء ذلك في رد على سؤال “هل ثَقب أذن المولودة لتزيينها بالذهب، يُعتبر نوعًا من التعذيب؟”.

وأجاب الشيخ الخضير بقوله “لا شك أن فيه تعذيبًا، لكن مع ذلك هذا التعذيب مغتفر في جانب المصلحة التي هي الزينة والتنشئة في الحلية التي أشار الله إليها، وهذا أمر متوارث من صدر الإسلام إلى يومنا هذا، بل قد يكون قبل الإسلام، المقصود أن مثل هذا التعذيب معفو عنه في جانب المصلحة الراجحة”.