«توبة ورد للمظالم».. دولة عربية تلجأ للمساجد وتقيم صلاة الاستسقاء

تواصل – فريق التحرير

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في الجزائر، عن إقامة صلاة الاستسقاء عبر كامل ولايات الوطن يوم الأثنين الموافق 15 جمادى الأولى 20 ديسمبر 2021 وذلك بدياة من الساعة العاشرة صباحا.

وأكد بيان الوزارة أن قرار إقامة صلاة الاستسقاء اتخذته الوزارة بعد الطلبات التي وصلت مصالحها المركزية من مختلف ربوع الوطن.

ووجها الوزارة تعميما لجميع أئمة المساجد بضرورة إقامة الصلاة في جميع ربوع الولايات، مطالبة تذكير عموم المسلمين بالأىتي:

1-التوبة والاستغفار

2- رد المظالم والتحلل منها

3- صلة الأرحام

4- الصيام قبل الصلاة

5- إخراج الصدقات