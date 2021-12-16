جورج قرداحي يبعث رسالة إلى المملكة لأول مرة بعد الأزمة

تواصل- فريق التحرير:

أجرى وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي، حوارًا صحفيًا وجه فيه عدة رسائل إلى المملكة والخليج، بعد الأزمة التي تسبب فيها بتصريحات “شاردة” عن الحرب في اليمن، والإساءة لتحالف دعم الشرعية الذي تقوده المملكة في اليمن.

وكان قرداحي قد قدم استقالته بعد ما تسبب في أزمات دبلوماسية واقتصادية بين لبنان ودول الخليج، لا زالت تداعياتها مستمرة، حتى الآن.

وقال “قرداحي” في حوار أجراه مع موقع “يورونيوز”، :”علاقاتي مع الخليجيين قديمة وأكنّ لهم كل الاحترام ودائما كنت أتحدث عن فضل المملكة على لبنان”.

واعتبر “قرداحي” أن ما قاله عن الحرب في اليمن “لا يستحق هذه الضجة” وأنه أدلى بتصريحاته عن “حسن نية”، بحسب تعبيره.

ووجه رسالة إلى المملكة والخليج قائلًا :” أكنّ كل الاحترام للشعب السعودي والخليجي وأنا متضامن معهم بكل التطورات التي حصلت معهم منذ زمن ولليوم.. وأتمنى منهم أن يشاهدوا المقابلة من جديد وأن لا يتأثروا بالحملات المغرضة التي بدأت عليّ في لبنان”.

ولدى سؤاله عن إمكانية ترشحه للانتخابات النيابية وعن حياته السياسية، قال “قرداحي”: “الآن بدأ مشواري السياسي، وهناك احتمال لترشحي للانتخابات النيابية المقبلة فالباب مشروع وأعتقد أن موقفي الذي أخذته بعدم الاستقالة ثم بالاستقالة بالوقت المناسب فتح لي مجالات كبيرة ودعم كبير من أبناء منطقتي وكل لبنان من كافة طوائفه”.

وأضاف :” لم أكن أريد الدخول في عالم السياسة ولكن بالحملة التي قاموا بها ضدي أجبروني أن أدخل السياسة وانا عندي مقاربة مختلفة عنهم في كيفية بناء لبنان. نحن لا نريد حروبا في لبنان ولا أسلحة ولا متاريس نريد أن نبني وطنا”.