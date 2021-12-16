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على رأسهم بريطانيا.. 4 دول لإيران: «صبرنا نفد»

على رأسهم بريطانيا.. 4 دول لإيران: «صبرنا نفد»
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تواصل- فريق التحرير

في تطورات جديدة،  بشأن الطائرة الأوكرانية التي سقطت فوق طهران في يناير عام 2020 ،  وجهت كل من (كندا والسويد وأوكرانيا وبريطانيا) رسالة لإيران بأنها قد تلجأ لإجراءات جديدة إن لم تستجب حتى الـ5 من يناير لمطالب تعويض ذوي الضحايا.

وكان معظم الركاب الذين قتلوا حين أسقطت إيران طائرة أوكرانية في يناير 2020 وعددهم 176، كانوا من مواطني الدول الأربع.

وأكدت الدول الأربعة في بيان صدر عنها مؤخرا: “صبر المجموعة التنسيقية بدأ ينفد”.

وبحسب رويترز أضافت أنها ضغطت على طهران لإجراء محادثات بخصوص التعويضات وتحقيق العدالة وأن إيران أظهرت ترددا في الاستجابة في الوقت المناسب.

ونوهت أنها أبلغت إيران بأن أمامها حتى الخامس من يناير 2022 للرد وما لم يحدث ذلك فإنها ستدرس بجدية إجراءات أخرى.

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