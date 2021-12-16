ترك الدراسة مقابل نصف دولار .. ماذا يحدث في لبنان

تواصل- فريق التحرير

يعاني لبنان من ظروف معيشية صعبة، في ظل الانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد خلال الفترة الأخيرة، بعد أزمات سياسية ودبلوماسية فاقمت الوضع في لبنان، بسبب عجز الحكومة عن تنفيذ الكثير من القرارات.

وحول هذا الوضع المأزوم ذكرت صحيفة التايمز البريطانية، أن معظم العاملين في ورش في بلدات سهل البقاع بلبنان أصبحوا من الأطفال.

كما التقت الصحيفة بعدد من هؤلاء الأطفال، والذي تركوا دراستهم من أجل العمل.

وأوضحت أن الأطفال يعملون ستة أيام في الأسبوع في صف من ورش السيارات.

على بعد ساعة من الخيمة التي يقيمان فيها مع عائلتهما منذ تسع سنوات.

وأوضحت الصحيفة أنه في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي يعيشها لبنان، لم يعد مستغربا أن اللبنانيين أنفسهم وليس اللاجئين السوريين وحدهم، بدأوا في إرسال أطفالهم للعمل في وظائف مدفوعة الأجر.

بينما تقول الأمم المتحدة إن غالبية العاملين في سهل البقاع، موطن الزراعة الرئيسي في لبنان وموقع معظم المخيمات غير الرسمية للاجئين السوريين، من الأطفال.

ونوهت أن الأطفال العاملين في الزراعة يكسبون نصف دولار في اليوم، وهي تكلفة المنخفضة تعتبر عامل جذب لأصحاب العمل.

يذكر أن حوالي 80% من اللبنانيين، ونسبة أعلى من السوريين، يعيشون في فقر، بحسب تعريفات البنك الدولي.