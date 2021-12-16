وزارة الاقتصاد والتخطيط تعلن حاجتها لشغل عدد من الوظائف بالرياض

تواصل- فريق التحرير:
أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس أو الماجستير للعمل بعدة مجالات إدارية – بمدينة الرياض – وفقاً للتفاصيل التالية:
الوظائف الشاغرة:
1- خبير مشتريات.
(Procurement Expert)
الوصف الوظيفي:
– مسئول عن الإشراف وتقديم الدراسات الخاصة بعروض الأسعار المقدمة للوزارة من ناحية الشروط والجودة، والمراجعة النهائية للإعلان عن المنافسات عن طريق منصة اعتماد.
2- مدير التطوير التنظيمي.
(Organizational Development Manager)
الوصف الوظيفي:
– مسئول عن وضع أهداف أداء التطوير التنظيمي والإشراف على تحديث وتفصيل الهيكل التنظيمي للوزارة والأوصاف والمسارات الوظيفية وإعداد وتعديل سياسات وإجراءات التطوير التنظيمي.
3- خبير تواصل استراتيجي.
(Strategic communications Expert)
الوصف الوظيفي:
– مسئول عن المساهمة والإبداع في أعمال الاتصال المؤسسي للوزارة من خلال تطوير وتنفيذ استراتيجيات التواصل الداخلي والخارجي.
مكان العمل:
– الرياض.
التقديم:
– للتقديم تُرسل السيرة الذاتية على البريد التالي (مع كتابة المسمى الوظيفي):