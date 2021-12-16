وزارة الاقتصاد والتخطيط تعلن حاجتها لشغل عدد من الوظائف بالرياض

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس أو الماجستير للعمل بعدة مجالات إدارية – بمدينة الرياض – وفقاً للتفاصيل التالية:

الوظائف الشاغرة:

1- خبير مشتريات.

(Procurement Expert)

الوصف الوظيفي:

– مسئول عن الإشراف وتقديم الدراسات الخاصة بعروض الأسعار المقدمة للوزارة من ناحية الشروط والجودة، والمراجعة النهائية للإعلان عن المنافسات عن طريق منصة اعتماد.

2- مدير التطوير التنظيمي.

(Organizational Development Manager)

الوصف الوظيفي:

– مسئول عن وضع أهداف أداء التطوير التنظيمي والإشراف على تحديث وتفصيل الهيكل التنظيمي للوزارة والأوصاف والمسارات الوظيفية وإعداد وتعديل سياسات وإجراءات التطوير التنظيمي.

3- خبير تواصل استراتيجي.

(Strategic communications Expert)

الوصف الوظيفي:

– مسئول عن المساهمة والإبداع في أعمال الاتصال المؤسسي للوزارة من خلال تطوير وتنفيذ استراتيجيات التواصل الداخلي والخارجي.

مكان العمل:

– الرياض.

التقديم:

– للتقديم تُرسل السيرة الذاتية على البريد التالي (مع كتابة المسمى الوظيفي):

(career@mep.gov.sa)