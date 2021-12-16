الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

مقتل وإصابة 3 مستوطنين في إطلاق نار بالضفة الغربية

مقتل وإصابة 3 مستوطنين في إطلاق نار بالضفة الغربية
0

تواصل- وكالات:

أفادت وسائل إعلام تابعة لدولة الاحتلال مساء اليوم الخميس، بمقتل مستوطن وإصابة اثنين آخرين، جراء تعرضهم لإطلاق نار، في مستوطنة حومش شمالي الضفة الغربية.

وقال الإسعاف التابع لدولة الاحتلال في بيان، اليوم الخميس، “إن مستوطنا قتل وأصيب اثنان آخران، جراء تعرضهم لإطلاق نار، في مستوطنة حومش شمالي الضفة الغربية”.

ونقلت وسائل إعلام الاحتلال عن مُسعف قوله:”عندما وصلنا إلى مكان الحادث، رأينا السيارة بالقرب من البوابة الخلفية للمستوطنة.. وفي المقعد الخلفي كان يجلس شابا في العشرينات فاقدا للوعي مصابا بطلقات نارية في جسده.. وبمساعدة طبيب من جيش الاحتلال، قدمنا له العلاج الطبي لكن أعلن عن وفاته لاحقا”.

وأضاف أن سائق المركبة وراكبا آخر كانا على وعي تام بعد إصابتهما بجروح طفيفة من الزجاج المكسور.. وقدمنا لهما العلاج الطبي العاجل في الميدان وتم نقلهما إلى المستشفى عندها.

مواد ذات صلة

جندي أردني يفتح النار على جنود دولة الاحتلال على الحدود

جندي أردني يفتح النار على جنود دولة الاحتلال على الحدود

مفاجأة.. أمريكا ترفض تزويد الاحتلال بطائرتين لشن هجوم على إيران

مفاجأة.. أمريكا ترفض تزويد الاحتلال بطائرتين لشن هجوم على إيران

مقتل شخص وإصابة 7 في إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية

مقتل شخص وإصابة 7 في إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية

وزير دفاع دولة الاحتلال أبلغ أمريكا بالموعد النهائي لشن هجوم على إيران

وزير دفاع دولة الاحتلال أبلغ أمريكا بالموعد النهائي لشن هجوم على إيران

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>