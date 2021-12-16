مقتل وإصابة 3 مستوطنين في إطلاق نار بالضفة الغربية

تواصل- وكالات:

أفادت وسائل إعلام تابعة لدولة الاحتلال مساء اليوم الخميس، بمقتل مستوطن وإصابة اثنين آخرين، جراء تعرضهم لإطلاق نار، في مستوطنة حومش شمالي الضفة الغربية.

وقال الإسعاف التابع لدولة الاحتلال في بيان، اليوم الخميس، “إن مستوطنا قتل وأصيب اثنان آخران، جراء تعرضهم لإطلاق نار، في مستوطنة حومش شمالي الضفة الغربية”.

ونقلت وسائل إعلام الاحتلال عن مُسعف قوله:”عندما وصلنا إلى مكان الحادث، رأينا السيارة بالقرب من البوابة الخلفية للمستوطنة.. وفي المقعد الخلفي كان يجلس شابا في العشرينات فاقدا للوعي مصابا بطلقات نارية في جسده.. وبمساعدة طبيب من جيش الاحتلال، قدمنا له العلاج الطبي لكن أعلن عن وفاته لاحقا”.

وأضاف أن سائق المركبة وراكبا آخر كانا على وعي تام بعد إصابتهما بجروح طفيفة من الزجاج المكسور.. وقدمنا لهما العلاج الطبي العاجل في الميدان وتم نقلهما إلى المستشفى عندها.