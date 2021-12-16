«بر خليص» تحصل على دعم «الموارد البشرية» لتحقيقها درجة التميز في الحوكمة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جمعية البر بمحافظة خليص، اليوم الخميس، حصولها على دعم الوزارة المخصص للجمعيات الحاصلة على درجة التميز في الحوكمة.

وقالت الجمعية، عبر حسابها في “تويتر”: “بر خليص تتلقى دعمًا من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نظير تحقيقها درجة التميز في الحوكمة”، موضحة أن “درجة التميز التي حصلت عليها هي 92”.

وأضافت جمعية البر بخليص: “بهذه المناسبة تقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية بوافر الشكر والامتنان لمقام الوزارة ولحكومتنا الرشيدة على رعايتها للجمعيات والمؤسسات الأهلية حفظ الله بلادنا وأدام عليها أمنها ورخاءها”.