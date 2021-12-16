«بر خليص» تحصل على دعم «الموارد البشرية» لتحقيقها درجة التميز في الحوكمة

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت جمعية البر بمحافظة خليص، اليوم الخميس، حصولها على دعم الوزارة المخصص للجمعيات الحاصلة على درجة التميز في الحوكمة.
وقالت الجمعية، عبر حسابها في “تويتر”: “بر خليص تتلقى دعمًا من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نظير تحقيقها درجة التميز في الحوكمة”، موضحة أن “درجة التميز التي حصلت عليها هي 92”.
وأضافت جمعية البر بخليص: “بهذه المناسبة تقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية بوافر الشكر والامتنان لمقام الوزارة ولحكومتنا الرشيدة على رعايتها للجمعيات والمؤسسات الأهلية حفظ الله بلادنا وأدام عليها أمنها ورخاءها”.
بفضل الله، ثم بدعمكم، وثقتكم،#جمعية_البر_بمحافظة_خليصتحصل على دعم الوزارة المخصص للجمعيات الحاصلة على درجة
#التميز_في_الحوكمةpic.twitter.com/RBYg8FcTlK
— #بر #خليص (@brkhulais)December 16, 2021