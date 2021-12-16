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«نعوذ بك من الهم والكسل».. استشاري يكشف أمراض خطيرة يسببها الكَسل

«نعوذ بك من الهم والكسل».. استشاري يكشف أمراض خطيرة يسببها الكَسل
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تواصل- فريق التحرير:

نردد جميعنا ضمن أذكار الصباح «اللهم إنا نعوذ بك من الهم والكسل» لكن لا يعرف الكثير ما الذي يمكن أن يسببه الكسل على صحة الإنسان أيضًا وليس فقط التكاسل عن آداء عمله.

وفي هذا الصدد كشف أ.د.فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، أضرار الكسل والخمول وما ينتج عنهما من أمراض خطيرة.

وفال “الخضيري” عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :” اعلموا هداكم الله أن الكسل والخمول وكثرة النوم (والتسدّح والتبطّح) يورث ضعف العضلات وضمورها، ومن ذلك ضعف عضلات البطن فتحدث الكرش”.

وأضاف الاستشاري:” ترك المشي والحركة يورث ضعف عضلات الساقين ويحدث الضعف ومشاكل المفاصل، وترك التحميل وعدم حمل الأشياء يورث ضعف عضلات الذراعين وعضلات البطن فتجنّبوا الكسل”.

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