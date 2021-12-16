شاهد .. الأمطار تكسو الطائف حُلة الجمال

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امطار حفرالباطن
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تواصل – فريق التحرير:

شهدت محافظة حفر الباطن، اليوم الخميس هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لأمطار الحفر الباطن حيث بدت المحفظة في أبهى حلة، جعلها الله أمطار خير وبركة.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم بمشيئة الله تعالى فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها.

كما تشمل الحالة الجوية كذلك أجزاء من منطقتي حائل، القصيم وشرق الحدود الشمالية وشمال المنطقة الشرقية.

 

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