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القوات الخاصة تطيح بـ9 مخالفين بحوزتهم 5 صقور وتكشف عقوبتهم

القوات الخاصة تطيح بـ9 مخالفين بحوزتهم 5 صقور وتكشف عقوبتهم
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تواصل- فريق التحرير: 

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (9) مخالفين لنظام البيئة، ارتكبوا مخالفتي دخول منطقة محمية دون ترخيص، والصيد في أماكن محظورة (بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية) في منطقة حائل، بحوزتهم (5) صقور تستخدم في الصيد، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أن عقوبة دخول المناطق المحمية دون ترخيص والصيد في الأماكن المحظورة (5) آلاف ريال لكل مخالفة، وفق ما نص عليه نظام البيئة ولوائحه التنفيذية، داعيًا الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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