إنجاز يتجدد.. طلاب المملكة يحققون 3 ميداليات في مسابقة مناهزات اللغة العربية

تواصل – فريق التحرير:

حقق طلاب المملكة إنجازاً وطنيا وعلمياً جديداً يُضاف إلى رصيد منجزات الوطن، وذلك خلال مشاركتهم في مسابقة مناهزات اللغة العربية في دورتها الرابعة 2021 تحت شعار هذا العام (بالعربية نبدع)، المنعقدة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وحصل الطالب تميم باسم النعيم من تعليم محافظة الأحساء على الميدالية الفضية.

كما حصل الطالبان مالك أحمد الخنيني، وياسر علي البدر من تعليم محافظة الزلفي على الميدالية البرونزية.

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص وزارة التعليم على إبراز مواهب أبنائها وبناتها من الطلاب والطالبات، وتمثيل المملكة في المحافل الدولية.