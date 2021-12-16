الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«لفتة إنسانية».. الموارد البشرية تُكرم متقاعديها: قدّموا جهودًا كبيرة

«لفتة إنسانية».. الموارد البشرية تُكرم متقاعديها: قدّموا جهودًا كبيرة
الموارد البشرية
0

تواصل- فريق التحرير:

كرم فرع وزارة الموارد البشرية، بمنطقة مكة المكرمة 48 موظفا وموظفة من منسوبيه المتقاعدين لهذا العام في حفلٍ رسمي أقيم في فندق انتركونتيننتال جدة حضره مدير عام الفرع فهد بن رقوش ومسؤولو المنطقة، ضمن مبادرة تكريم المتقاعدين التي أطلقتها والتنمية الاجتماعية.

ألقى “بن رقوش”، كلمة رحب فيها بالحضور موضحاً أن الاحتفال والتكريم هو تقدير لما قدم من جهود من قبل الزملاء والزميلات المتقاعدين ويأتي عرفاناً من الوزارة بالجهود التي بذلت كل في موقعه وميدان تخصصه لدعم أداء الوزارة ما ساعد على تطوير العمل ودفعه قدما للأمام نحو تقديم خدمات أفضل للمستفيدين.

وفي ختام الحفل سلَّم مدير عام فرع الوزارة المتقاعدين شهادات ودروعا تذكارية، وتناول الجميع طعام الغداء.

مواد ذات صلة

«بر خليص» تحصل على دعم «الموارد البشرية» لتحقيقها درجة التميز في الحوكمة

«بر خليص» تحصل على دعم «الموارد البشرية» لتحقيقها درجة التميز في الحوكمة

إيداع مبالغ برنامج دعم الحقيبة والزي المدرسي في حسابات مستفيدي الضمان

إيداع مبالغ برنامج دعم الحقيبة والزي المدرسي في حسابات مستفيدي الضمان

وزير الموارد البشرية: الجمعيات المتخصصة في تنمية الشباب زادت بنسبة 200% خلال عامين

وزير الموارد البشرية: الجمعيات المتخصصة في تنمية الشباب زادت بنسبة 200% خلال عامين

إجراء عاجل من الموارد البشرية بالرياض تجاه منشأت أخرت رواتب عمال

إجراء عاجل من الموارد البشرية بالرياض تجاه منشأت أخرت رواتب عمال

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>