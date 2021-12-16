«لفتة إنسانية».. الموارد البشرية تُكرم متقاعديها: قدّموا جهودًا كبيرة

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كرم فرع وزارة الموارد البشرية، بمنطقة مكة المكرمة 48 موظفا وموظفة من منسوبيه المتقاعدين لهذا العام في حفلٍ رسمي أقيم في فندق انتركونتيننتال جدة حضره مدير عام الفرع فهد بن رقوش ومسؤولو المنطقة، ضمن مبادرة تكريم المتقاعدين التي أطلقتها والتنمية الاجتماعية.

ألقى “بن رقوش”، كلمة رحب فيها بالحضور موضحاً أن الاحتفال والتكريم هو تقدير لما قدم من جهود من قبل الزملاء والزميلات المتقاعدين ويأتي عرفاناً من الوزارة بالجهود التي بذلت كل في موقعه وميدان تخصصه لدعم أداء الوزارة ما ساعد على تطوير العمل ودفعه قدما للأمام نحو تقديم خدمات أفضل للمستفيدين.

وفي ختام الحفل سلَّم مدير عام فرع الوزارة المتقاعدين شهادات ودروعا تذكارية، وتناول الجميع طعام الغداء.