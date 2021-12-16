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الآلاف داخل الجيش الأمريكي يرفضون لقاح كورونا.. تعرف على التفاصيل

الآلاف داخل الجيش الأمريكي يرفضون لقاح كورونا.. تعرف على التفاصيل
الآلاف داخل الجيش الأمريكي يرفضون لقاح كورونا.. تعرف على التفاصيل
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تواصل- فريق التحرير

كشفت بيانات صادرة عن الأجهزة العسكرية الأمريكية الأسبوع الماضي، أن هناك أكثر من 4700 عسكري في سلاح الجو و3000 في سلاح مشاة البحرية و2700 في البحرية يطلبون استثناءات دينية من تلقي فيروس كورونا.

وكان مسؤولون في الجيش الأمريكي، قد أعلنوا  أن 98 بالمئة من أفراد الجيش تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد للقاح.

ويتزامن هذا الإعلان مع انتهاء المهلة التي كانت محددة لتلقي الجرعات الإلزامية في القوات الأمريكية هذا الأسبوع.

وقد رفض أكثر من 3800 جندي تلقي اللقاح رفضا قاطعا، وقد تبدأ إجراءات تسريحهم من الجيش الشهر المقبل.

يذكر أن الموعد النهائي لتلقي الجرعات بالنسبة لعناصر القوات العاملة في الجيش الأمريكي كان يضم أكثر من 478000 جندي في الخدمة الفعلية.

وتتصدر القوات البحرية بنسبة تجاوزت 98 بالمائة، في حين سجلت القوات الجوية نسبة تطعيم بلغت 97.5 بالمائة ومشاة البحرية 95 بالمائة.

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