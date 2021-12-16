«المسند»: هذه المدينة لن ترى الشمس إلا بعد 14 يومًا

تواصل- فريق التحرير:

كشف أستاذ المناخ الدكتور عبدالله المسند، عن مدينة لن ترى الشمس مرة أخرى إلا بعد مرور 14 يومًا.

وقال “المسند” عبر حسابه في موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، إن الحالة المطرية ستتواصل وتؤثر على أجزاء من مناطق المدينة وحائل وغربي منطقة مكة، وربما بتوقعات أقل في القصيم وسدير والزلفي وحفر الباطن وجنوبي الحدود الشمالية.

وتابع “المسند” : تغرب الشمس اليوم 16 ديسمبر، ولن تشرق إلا في 29 ديسمبر، أي بعد 14 يومًا، وذلك في مدينة فرخويانسك الروسية الواقعة على دائرة 67.33 درجة شمالًا، وهذا ينسحب على كل من يشارك المدينة في موقعها على دائرة العرض نفسها.

وأعلن المركز الوطني للأرصاد في تقرير له اليوم، خريطة سقوط الأمطار المتوقعة- بمشيئة الله- على عدة مناطق بالمملكة والتي تبدأ من غد الجمعة وحتى الإثنين القادم.

وأشار المركز إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، قد يصاحبها تيارات هابطة نشطة السرعة تصل إلى (50 كم/س) وزخات من البرد.

وأوضح أنه من المتوقع سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة من يوم الجمعة إلى الإثنين على منطقتَي مكة المكرمة (جدة، رابغ، العاصمة المقدسة، خليص، الكامل، الجموم، الطائف، الليث، أضم، القنفذة)، والمدينة المنورة (المدينة المنورة، المهد، الحناكية، خيبر).

وتمتد الحالة المطرية خلال نفس الفترة لتشمل مناطق: حائل (حائل، بقعاء، الغزالة ومعظم محافظات المنطقة)، والقصيم (بريدة، عنيزة، الرس، البكيرية، ومعظم محافظات المنطقة)، والحدود الشمالية (عرعر، رفحاء)، والرياض (شقراء، المجمعة، الزلفي، الغاط، عفيف، الدوادمي)، كذلك على المنطقة الشرقية (حفر الباطن، الخفجي، النعيرية).

ويُتوقَّع أن تصل إلى غزيرة يومَي السبت والأحد، كما يتوقع أن تؤثر يوم الاثنين على أجزاء من مناطق: تبوك (تبوك، حقل، تيماء)، والجوف (سكاكا، القريات، طبرجل)، والحدود الشمالية (طريف).



