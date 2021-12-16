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ترامب يتوعد دولة الاحتلال: سأكشف المستور

ترامب يتوعد دولة الاحتلال: سأكشف المستور
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تواصل – وكالات:

أكدت مصادر، أن عملية اغتيال قاسم سليماني، في يناير 2020، فجّرت أزمة بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والكيان المحتل، رغم أنها بدت بمثابة ذروة التعاون الأمريكي الصهيوني في ذلك الوقت، إذ إن انزياح الستار عن كواليس الأمور يكشف أنها أصبحت بؤرة توتر رئيسية في العلاقة بين الحليفين.

وقال موقع Axios الأمريكي نقلا عن مسؤول كبير سابق في إدارة دونالد ترامب تأكيده أن الأخير كان يتوقع أن تضطلع دولة الاحتلال بدور أكثر فاعلية في الهجوم، وإذا به يدرك آنذاك أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان “على استعداد لمحاربة إيران حتى آخر جندي أمريكي”.

وكان ترامب أدلى بهذه الملاحظة في مقابلة أجراها، في يوليو/تموز 2021، ووردت تفاصيلها في كتاب: Trump’s Peace: The Abraham Accords and the Reshaping of the Middle East.”.

ووفقا لما ورد في الكتاب، فإن ترامب قال: “لا يمكنني الحديث عن هذا الأمر، لكن ما يمكنني قوله هو أن إسرائيل خذلتني خذلاناً كبيراً في هذا الحدث، وسوف يسمع الناس تفاصيل ذلك في الوقت المناسب”.

في المقابل، تقول مصادر أخرى إنه من غير الواضح ما إذا كان غضب ترامب يستند إلى ما يبرره حقاً أم لا.

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