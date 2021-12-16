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شاهد.. انقلاب شاحنة على طريق سريع بفعل العواصف الشديد

شاهد.. انقلاب شاحنة على طريق سريع بفعل العواصف الشديد
انقلاب شاحنة بسبب الرياح
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تواصل- فريق التحرير:

أدت الرياح والعواصف الشديدة المصاحبة للأمطار في ولاية نبراسكا الأمريكية، إلى انقلاب شاحنة على خط سريع، ضمن الأعاصير التي تشهدها أمريكا مؤخرا، إضافة إلى دمار كبير خاصة بولاية كنتاكي.

ويظهر الفيديو المتداول، الشاحنة وهي تتأرجح بفعل الرياح الشديدة قبل أن تنقلب تمامًا على الطريق.

ولقى 94 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم فى عدة ولايات وسط الولايات المتحدة وجنوبها من بينهم 80 شخصا فى كنتاكى وحدها، وذلك بفعل الدمار الذى خلفه الإعصار الذي ضرب البلاد.

وأفادت قناة “الحرة” الأمريكية – أن عمال الإنقاذ وعناصر الحرس الوطني يبحثون عن أحياء محتملين تحت الأنقاض ، حيث رجحت فرق الإغاثة أن يتخطى عدد الضحايا الـ 100 شخص.

وفى وقت سابق أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ولاية كنتاكي منطقة منكوبة بعد الإعصار الذي ضربها، وأمر بتقديم المساعدات الفيدرالية للولاية المنكوبة.

وبحسب بيان للبيت الأبيض، يتيح إجراء الرئيس التمويل الفيدرالي للأفراد المتضررين في مقاطعات كالدويل وفولتون وجريفز وهوبكنز ومارشال وموهلينبيرج وتايلور ووارن، بالولاية.

وقام دين كريسويل، مدير الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA) ، وزارة الأمن الداخلي ، بتعيين جون بروجان كمسؤول التنسيق الفيدرالي لعمليات المساعدات الفيدرالية في المناطق المتضررة.

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