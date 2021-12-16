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عريس يذبح عروسه بعد أيام من زواجهما والسبب صادم

عريس يذبح عروسه بعد أيام من زواجهما والسبب صادم
عريس يذبح عروسه بعد أيام من زواجهما والسبب صادم
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تواصل- فريق التحرير:

أقدم عريس مصري على قتل عروسه في اليوم العاشر من زواجهما، بعد أن دبت الخلافات بينهما عقب أول يوم زواج، وذلك بسبب فارق السن بينهما، ليخطط الزوج من التخلص من زوجته التي تصغره بـ 26 عامًا.

تفاصيل الجريمة التي وقعت في إحدى قرى محافظة المنوفية في مصر، بدأت عندما وضع زوج العروس الشابة 22 سنة، خطة للتخلص منها بعد أيام من حفل زفافهما.

وحسب موقع “مصراوي”، فإن تاجر الملابس 48 عامًا، توفيت زوجته الأولى قبل عامين، ولم يفكر منذ حينها في الزواج من أخرى، حتى رأى فتاة تصغره بـ 26 عاما، وقرر التقدم لخطبتها والزواج منها، وبالفعل تم تحديد موعد الزفاف وانتقلا إلى عش الزوجية، ظنًا منه أن حياة جديدة ستبدأ تعوضه عن الفترة التي قضاها وحيدًا بعد وفاة زوجته الأولى.

بدأت بعض الخلافات تدب بين الطرفين في اليوم الول للزواج، لكن لا أحد يعلم أية تفاصيل عن حياتهما، “أهله العروس كانوا يزورونها في شقتها وكل حاجة كانت طبيعية”.

لكن ربما فارق السن الذي أعجب التاجر في البداية كان هو الشوكة التي ستُعجل بنهاية هذه الزيجة بجريمة بشعة، فكانت الزوجة تُعايرة منذ ليلة زواجه الأولى بفارق السن -وفق أقوال المتهم-.

قرر العريس التخلص من زوجته، بسبب معايرتها له لفارق السن بينهما،  فانتظر حتى وقت متأخر من الليل، وانهال عليها بسكين حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

المعاينة الأولية للحادث بينت أن الجثة كانت مسجاة على ظهرها في غرفة النوم، وتبين من مناظرتها أن المجني عليها مصابة بجرح ذبحي في الرقبة، نتيجة التعدي عليها بسلاح أبيض، وتبين هروب زوجها.

بعد القبض عليه لم ينف الزوج فعلته واعترف بتفاصيل جريمته عند مناقشته حول ملابسات الواقعة، حيث أكد أن زوجته الجديدة كانت تعايره بضعفه لفارق السن ما أثار حفيظته، فانهال عليها بسكين حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

قال المتهم في اعترافاته “أنا اللي غلطان وجبت ده كله لنفسي عشان اتجوزت فتاة في سن أبنائي”، الأشخاص اللي كانوا عايزين يشمتوا فيا هما اللي شجعوني على الجوازة دي، وأنا غلطان على كل اللي حصل مني، والشيطان لعب دورا كبيرا في دماغي حتى قمت بارتكاب الجريمة، ولكن هو ده نصيبي”.

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