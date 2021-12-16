«بطلها مغردو المملكة».. أكثر تدوينة تم تداولها عربيا

تواصل- فريق التحرير

وجه الصحفي والباحث في الشأن الأحوازي محمد مجيد الأحوازي رسالة شكر للعرب جميعا، وخاصة مغردو المملكة في تويتر، الذين كان لهم دور في التعريف بعربية إقليم الأحواز والإشادة بعروبته الأصيلة.

وكتب مجيد الأحوازي على حسابه في تويتر :” أكثر تغريدة تداولت وانتشرت بين العرب، هذه التغريدة بفضل أهلي السعوديين بتويتر”.

ويعود تاريخ التغريدة التي تم تداولها على نطاق واسع بين المغردين العرب، وخاصة رواد تويتر في المملكة إلى شهر يناير عام 2016، والتي نشر فيها مجيد الأحوازي خريطة الأحواز العربية وجاء نصها : ” أرجو نشر خارطة الأحواز العربية ” عربستان” لترسيخ حدودها في الذهن العربي .. طالبكم ريتويت”.

كما كتب مجيد الأحوازي على حسابه في تويتر أيضا :” ستعود الأحواز العربية وسيادتها كدولة عربية خليجية قريباً بإذن الله .. إيران يومها أمسى قريبا”.