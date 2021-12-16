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قرار مفاجئ في الكويت بوقف إصدار رخص القيادة لجميع المقيمين

قرار مفاجئ في الكويت بوقف إصدار رخص القيادة لجميع المقيمين
قرار مفاجئ في الكويت بوقف إصدار رخص القيادة لجميع المقيمين
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تواصل- فريق التحرير:

قررت السلطات في الكويت وقف إصدار أو تجديد او استخراج بدل فاقد لرخص القيادة لجميع المقيمين، بشكل مفاجئ.
وحسب صحيفة الراى الكويتة، فإن القرار الذي بدأ تطبيقه بشكل غير معلن قبل نحو أسبوع من خلال حجب الدخول على النظام الآلي للتجديد الإلكتروني للرخص، صدر علناً بتوجيهات بعدم تنفيذ أي إجراء يتعلق برخص المقيمين سواء بالتجديد أو الاستبدال أو استخراج بدل فاقد في انتظار الآلية التي ستضعها اللجنة الفنية المشكلة من وكيل وزارة الداخلية الفريق فيصل النواف.
ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية، أن القرار يشمل جميع المقيمين حتى لو كانوا مستوفين لشروط حمل الرخصة، حيث توقفت إدارة المرور عن استقبال معاملات التجديد وغيرها.
وحذرت “المرور” من أن ذلك سيعرض من انتهت صلاحية رخصهم للمخالفة والدخول في إشكاليات قانونية في حال وقوع حادث مروري، فضلاً عن تضرر المواطنين أيضاً بشمول القرار السائقين والعمال لديهم في حال كانت رخصتهم منتهية حالياً.
وكشفت المصادر أنه سيتم اعتباراً من 26 ديسمبر الجاري سحب الرخص من الوافدين الذين حصلوا عليها من دون وجه حق، والسماح لمن تنطبق عليهم الشروط فقط باستصدار “الليسن”.

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