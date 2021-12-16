قضاة ومحامون وقيادات ميدانية.. «الحوثي» يرتكب مجزرة في أصدقائه بـ«السم»

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ارتكبت مليشيا الحوثي الإرهابية، مجزرة في عدد كبير من مؤيديهم من القضاة والمحامين وقيادات ميدانية، بقتلهم بـ”السم” والادعاء بأنهم ماتوا بفيروس كورونا.

وكشفت مصادر موثوقة في صنعاء لصحيفة عكاظ، تصفية المليشيا موالين لها بـ”السم” بينهم قضاة ومحامون وقيادات ميدانية، ومسؤولون من حزب المؤتمر الشعبي العام (جناح الرئيس السابق علي صالح).

وقالت المصادر، إن 3 قضاة أعلنت المليشيا وفاتهم خلال الساعات الماضية، أحدهم عضو المحكمة العليا التجارية ويدعى محمد الوادعي، ورئيس حزب المؤتمر بالدائرة 47 بمديرية مقبنة (غربي تعز) أمين الجرزي، موضحة أن الحوثيين يزعمون أن كورونا تسببت في وفاتهم، غير أن تأكيدات أقاربهم كشفت قتلهم بالسم.

وأضافت أن المليشيا لجأت للتصفية بالسموم للعناصر التي رفضت العمل معها في تجنيد المدنيين في تعز والبيضاء ومناطق أخرى، مبينة أن توجيهات زعيم المليشيا الإرهابي عبدالملك الحوثي صدرت بالتخلص منهم.

وفرضت مليشيا الحوثي دورات طائفية على قيادات ورؤساء المحاكم والأحزاب السياسية والمحامين بالقوة، ونقلت العديد من أبناء المحافظات الأخرى إلى صنعاء واحتجزتهم لأكثر من أسبوعين في مواقع سرية.